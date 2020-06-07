大聯盟和球員工會的談判陷入僵局，雙方互不退讓。工會揚言，如果大聯盟堅持大幅縮短球季，並大砍球員薪水，將不會同意擴大季後賽方案，也拒絕到非各隊主場的中立地點比賽。

球員工會首席談判代表邁爾（Bruce Meyer）寫信給大聯盟副主席哈倫（Dan Halem），信中指責大聯盟正在剝奪美國人的棒球賽，以達成他想要的大幅壓低薪資目標。這實在很短視並且令人不安，反觀其他職業運動都在全力尋求復賽。

以往大聯盟球員的薪資總數每年約40億美元，依據勞資雙方在3月26日達成的協議，按比賽場數比例支薪，大約只剩一半約20億美元。後來資方提出每隊例行賽縮水至82場，球員大幅度減薪，每人實領原薪22％至47％，總額會再降至12億美元，這還包括季後賽2億美元。球員工會當然無法接受，提議例行賽114場，維持按比例減薪的協議，這樣薪資可維持在28億美元。

由於疫情的緣故，若未經美國政府同意，大聯盟不能開放球迷進場，這將造成打一場賠一場的困境。因此大聯盟希望例行賽縮短以減少開支，季後賽則擴大，可增加轉播收入，並且固定在幾個非各隊主場的地點進行季後賽。

球員工會基本上也同意擴大季後賽，但不贊成大幅減薪與過度縮短球季。目前看來季後賽應該是球員工會可以和大聯盟討價還價的籌碼，因此威脅資方，若未達成協議，季後賽休想看到球員們上場比賽。

(中時 )