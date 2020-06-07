名人堂球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)近來談起湖人3連霸時期最堅強的對手，在他看來就是2000年西區決賽的拓荒者。當年兩軍鏖戰7場，湖人才在主場以些微差距獲勝，關鍵在於布萊恩(Kobe Bryant)最後關頭的傳球。

歐尼爾上周對美媒Bleacher Report說：「他們是最強悍的隊伍，而且是唯一不害怕我們的球隊。這讓我有點緊張，我打不出俠客該有的身手。我受夠了失敗，我害怕了，我怕輸了之後我與Kobe的矛盾又會爆發。」

拓荒者當年有身高221公分的歐洲中鋒沙波尼斯(Arvydas Sabonis)、大前鋒華勒斯(Rasheed Wallace)、射手史密斯(Steve Smith)、「太空飛鼠」史陶德邁爾(Damon Stoudamire)，以及傳奇人物皮朋(Scottie Pippen)。他們不怕湖人也是當然的，皮朋怎麼會怕歐尼爾呢。

第7戰最後關頭，歐尼爾提醒Kobe要傳球到籃下。「我有空檔，但我明白Kobe不會傳。」Kobe持球單打皮朋，忽然躍起把球挑向籃框，歐尼爾才驚覺那不是投籃，「我沒心理準備，球扔得有點高，但我還是把球灌進。」

總冠軍賽對戰東區溜馬，歐尼爾虎入羊群，6戰繳出場均38.0分(61%命中率)、16.7籃板、2.7阻攻的怪物數據，勇奪FMVP。不過歐尼爾認為，湖人王朝重振聲威就是在Kobe對拓荒者那記傳球，是那記空中接力灌籃揭開了OK連線3連霸的序幕。

(中時電子報)