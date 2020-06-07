旅客在下機後，直接在登機門前接受體溫檢測。（陳麒全攝）

旅客在下機後，直接在登機門前接受體溫檢測。（陳麒全攝）

衛生福利部疾病管制署在C5內候機室開設臨時檢疫作業區，由檢疫官逐一審核旅客提出的健康聲明暨集中檢疫通知書內容。（陳麒全攝）

衛生福利部疾病管制署在C5內候機室開設臨時檢疫作業區，由檢疫官逐一審核旅客提出的健康聲明暨集中檢疫通知書內容。（陳麒全攝）

審核通過的旅客每10人一批，由桃園機場公司保全人員引導，陸續通過防檢局非洲豬瘟檢疫區、疾管署發燒篩檢站、移民署證照查驗櫃台，下樓提領行李通過海關檢查台，坐上等候的防疫遊覽車。（陳麒全攝）

為了載回滯留波蘭國人，經過民間業者月餘協調，波蘭航空首度載客直航台灣，首班包機搭載116名留學生與台商，機上旅客幾乎都穿著防護衣，戴口罩及護目鏡，再經過13小時的飛行，7日清晨抵台。順利搭上包機的留學生表示，波蘭當地疫情還有些嚴重，能夠搭到直航包機回到台灣，很高興。

台灣新冠肺炎疫情雖然暫時趨緩，但大部分國家的疫情仍未緩解，邊境封鎖管制措施也未鬆綁，部分國人想要回台仍需協助。波蘭台北辦事處表示，在波蘭航空的協助下，逾百名滯留波蘭國人從華沙蕭邦機場啟航，於7清晨6時24分抵達桃園機場，這也是台波史上首次的載客直航。

據了解，原本有117名滯留波蘭的國人登記搭機，最後有1人因故未能登機，首班包機共載運116名旅客，大部分為在波蘭就讀醫學院的學生。旅客在下機接受疾管署檢疫官審查健康狀況聲明書等檢疫資料後，坐上檢疫遊覽車送往北部檢疫所集中檢疫14天。

在波蘭就讀醫學院於今年畢業的李姓學生表示，因為新冠肺炎疫情影響，當地學校從3月中旬起，就宣布全面進行線上教學，目前波蘭的疫情仍屬於緊張階段，要等到6月中旬過後，波蘭政府才會考慮要不要開放邊境。

李姓同學指出，以往要從台灣前往波蘭，因為沒有直航班機，都須要先到杜拜轉機，這次以包機方式，直接從華沙飛回台灣，節省掉轉機時，但因為航線航權問題，飛行了逾13小時，乘客以學生居多，也有部分台商，因為在機上全程穿著防護衣，感覺有些悶熱。

促成包機事宜的民間國際顧問公司負責人林志明表示，台灣與波蘭尚未建立直接空中交通聯繫，由於他平常負責留學生海外就學業務，因為疫情關係，許多留學生的家長希望他能協調包機，接回滯波蘭學生，在多方評估可行性下，經過民航局與波蘭空航空的多次協調，才促成包機的成行，除了這次首班的包機外，未來還有3架次的波蘭航空包機會搭載台灣同胞返台。

林志明說，開啟包機作業非常不容易，包括航班費用，航空公司也要擬定飛行計畫後，再調協所經過國家的航權，在無法通過大陸領空的狀況下，飛行時間多了2、3小時，但他非常高興說，「我們終於做到了，讓國人順利從華沙蕭邦機場搭飛機，直接飛行回到台灣，是一件非常幸福的事情。」

(中時 )