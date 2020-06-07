國民黨主席江啟臣（中）今到高市議長許崑源靈堂致哀。（洪浩軒攝）

國民黨主席江啟臣（左）今到高市議長許崑源靈堂致哀。（洪浩軒攝）

高雄市議長許崑源6日晚間墜樓身亡，今（7）日早上國民黨主席江啟臣到靈堂致意，他感慨說，希望悲劇到此為止，國民黨將協助家屬治喪。不過，對於綠營民代冷言冷語，他也痛批，沒有同理心，「不要在這個時候，在任何的人傷口上灑鹽」。

江啟臣今早9時30分，在國民黨祕書長李乾龍、前立委李彥秀等人陪同下到高雄市立殯儀館致哀。江啟臣談到，昨天知道這事情時候，剛好回到台中，內心很震驚，不能夠相信這樣的事情，今早與祕書長就下來，但靈堂還在準備當中，他也去跟議長夫人表達慰問。

江啟臣直說，議長跟夫人對高雄的關心、對黨的付出，這都不是用言語可以形容，議長過去這段時間雖然生病，但是他所掛念不是自己病情及家人，而是整個高雄目前的狀況，「也一再的提醒我們，高雄不能走回頭路」。

江啟臣並說，令人遺憾的是，發生這樣的是，卻看到一些惡意的揣測，甚至是沒有同理心發言，真的非常的不可思議，又讓人憤怒。

他直說，不管選舉跟罷免，這都已經結束了，大家要關心的是高雄未來的發展，還有台灣民主政治的健康發展；大家能夠盡心去思考高雄未來的發展，這也是議長生前念茲在茲的，國民黨一定會努力延續市長還有議長，過去對高雄的情感及關心。

「希望悲劇到此為止！」他強調，台灣的社會不是只有政治，還有太多事情要做，選贏選輸的，大家都有支持者，「我們也了解支持者都需要情緒上的出口，但呼籲大家能夠冷靜」。

他說，發生這樣的事情，這時候最重要的是先安撫家屬，把議長的治喪事宜做好，會全力協助家屬，把後事、治喪全力幫忙，希望他一路好走。

針對民進黨議員梁文傑在臉書貼文說「是有賭很大嗎？」網友灌爆留言譴責。江啟臣也痛批，當然譴責，社會是有公道的，台灣人民心中絕對有一把尺來看待，也希望所有政治人物一言一行，都要對這個社會負責，不要在這個時候，在任何的人傷口灑鹽。

(中時 )