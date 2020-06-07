高雄市議會議長許崑源昨（6日）晚間在17樓住家墜樓身亡，讓支持者相當不捨。而桃園市議長王浩宇第一時間就在臉書發文寫下，「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」被外界認為，前面5字是在消費死者，引發議論。

王浩宇隨即刪文，隨後又發文解釋，晚間在高雄聽聞議長身亡的消息，因為非常訝異，因此經過確實求證後在臉書第一時間發文告知支持者相關訊息。他表示，這樣的貼文，單純只是為了告知民眾政壇最新訊息，與所有的媒體第一時間的報導內容均雷同。

王浩宇指出，內容單純為陳述許議長長期力挺韓國瑜的事實，並未加入任何評論，完全沒有對許議長不敬之意，而會在第一時間刪除，是避免此文章被政治操作。王浩宇說，「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。」

他沉重表示，任何生命的逝去，無論政治立場為何，都是場悲劇、雙方互相的攻擊均沒有必要，還請許議長的家人節哀。

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(中時電子報)