為協助身障者有機會接受庇護性就業服務，台中市勞工局開辦庇護就業職場見習制度。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

青年阿昱（左）到台中市勞工局的庇護工場見習展現成效，數字苦手蛻變為職場快手。（盧金足攝）

庇護工場撐起保護傘！身心障礙青年阿昱本來 只會從1數到10，11後的數字，就像有魔咒一樣卡關，到台中市勞工局提供的庇護就業職場培 訓，近2年來，他風雨無阻到工場見習培訓，現在紙盒固定欄格內貼雙面膠，動作快又精準，一天能貼上5500片的速度，阿昱就業路，見證「給他機會，人人都能成為工作高手」。

台中市勞工局長吳威志表示，庇護工場是透過模擬的保護性職場，讓就業能力不足的身心障礙者，有學習工作技能與社會訓練平台，最終目標回歸一般職場，目前全市有7家庇護工場，進用120名庇護員工。

為擴大服務，協助工作能力有些微差距的身障者，有機會接受庇護性就業服務，2年前，勞工局開辦庇護就業職場見習制度，已提供20名身障者接受見習培訓，其中6成經過至少一年的密集訓練，職能有效提升，已經通過入場評量成為庇護員工，阿昱是其中之一。

阿昱高中畢業，但數字只會從1數到10，其他數字怎麼教都數不順，最常見的失誤是跳號，或者重複數號，在伯立歐庇護工場見習培訓1年半時間，輔導阿昱的就服員張㚬妤都說，「我一度以為教會阿昱數數字是不可能任務！」

阿昱缺乏數字概念，手作靈巧度差，記憶力也不好，最初申請進入庇護工場，未能通過評量被拒門外，但阿昱就業動機強烈，勞工局職重窗口評估後，推介進入伯立歐庇護工場，由見習生做起。

張㚬妤表示，在印刷庇護工場必需具有點數技能，才能完成工作，阿昱無法正確數數字，長達一年多，凡是他點數過的物件，一定要重複檢查，失誤率超過5成，有時讓她很抓狂，阿昱卻反過來要她放輕鬆，慢慢來。

近2年的庇護見習，阿昱走來並不容易，阿昱肯學，家長配合度高，回到家，媽媽利用各種機會陪阿昱練習，半年前，阿昱進步到能順利數到50，速度明顯加快，以前每半小時點數400個信封，如今已提升到1100個，紙盒固定欄格內貼雙面膠升級到一天貼5500片，被稱讚為全工場「快手」。

隨著阿昱職能提升，分派工作更多元，連操作精細動作更多的摺禮盒及盒子穿繩等，阿昱 從無法按規定虛線摺疊，經過一再教導，回家反覆練習，阿昱有天展示成功摺疊工整的紙盒，露出自信的笑容說，「我就是這麼厲害！」

勞工局協助身心障礙者就業，提供庇護就業職場見習制度，2年多來，協助就業職能不足的見習生轉銜庇護員工，成功率逾6成，今年3月，阿昱終於通過工場的入場評估，阿昱曾是個沒有數字觀念的人，求職不易，在伯立歐庇護工場見習培訓，獲勞工局就服員一路用心輔導下，數字苦手蛻變為「貼條快手」，他期許未來「變得更厲害！」早日自力更生，在職場上貢獻能力。

(中時 )