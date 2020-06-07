美媒上周六（6日）報道，指華府「戰略與預算評估中心」（CSBA）日前發表研究報告，提出「偵察威懾」的概念，擬用無人機系統，對西太平洋和東歐關鍵地區，保持即時、持續的監測，防範大陸和俄羅斯可能發動的侵略行動。

據報導，研究報告指，陸、俄兩國具有侵略美國盟友的能力，而北京當局一直試圖控制台灣，特別是台灣的蔡英文總統當選後，解放軍不斷提高攻擊台灣所需要的複雜聯合行動能力，使台灣在面對北京的攻擊時，顯得更為脆弱。

另外，大陸在南海的軍事化活動及建立的人工島，既能支持未來進攻台灣的軍事行動，也能作跳板去攻擊、奪取其他主權爭議地區；而解放軍近年又不斷在釣魚島附近進行騷擾，並與俄羅斯聯手，在爭議空域進行演練，但目前美軍根本無法應付上述挑戰。故報告認為，美國需長期保持「態勢感知」，大量收集訊息，防止陸、俄利用造成「既成事實」伺機發動侵略。

(中時 )