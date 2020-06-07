高雄市長罷免案昨天正式通過，前駐紐西蘭大使介文汲今天在臉書上表示，如果還在為這個社會被撕裂而憂心，憂心是沒用的。因為那個政府永遠不會放棄以撕裂社會為工具來奪取自己的利益，而那個政府已修練成一隻巨獸，在島上舉起武士刀見人就砍，所向無敵。

介文汲說，如果還在為這個社會的仇恨對立不斷升高而感傷，感傷是沒用的。因為仇恨與對立是那個政府生存的空氣及食物，228、白色恐怖、外來政權、元兇、趕出高雄，這些利刃隨時會被抬出來，找人祭旗，屠殺異己，直到永遠。

介文汲批評，如果還以爲台灣是個民主、法治、公平的地方，你錯了。那個政府的肥貓高官、附隨組織、徒子徒孫早已學會熟練地操作民主、法治、及平等來霸凌、迫害、整肅這個島上的任何人，毀敗剝奪你及你家人的名聲、職務、自由及尊嚴。ㄧ個順之者昌逆之者亡的社會還有民主、法治、平等可言嗎？

介文汲表示，現在的台灣是幾家歡樂幾家愁、ㄧ家烤肉三家餓，有人在街頭大肆慶祝或心中竊喜，有人哀傷走上絕路或悲憤填膺，這一切都是以人民為芻狗的那個政府的精心傑作。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希則表示，市長免了，議長走了，江山歸一統了，製造對立之後，拿到了一切權柄與資源，開始喊和解了？開始期待愛與包容了？

李來希直言，高雄市長補選就讓民進黨一黨徹底獨大好了，「反正國民黨選也選不贏，選贏了也要被罷免」，那就別再送人去送死了，讓民進黨提名一人競選好了。「議長呢？就一併奉送吧！看看有誰敢坐上那個讓人不寒而慄的寶座？我們都在哭泣，也勉力睜大眼睛在看！」

(中時 )