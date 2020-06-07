台中市社會局要求親子館持續落實協助量測體溫、手部消毒、實名登記制度，上下午閉館後也會加強全館消毒。（盧金足攝）

家長與小朋友都喜歡的親子館恢復營運囉！台中市親子館7日起依各館大小，恢復原本入館組數10組至60組，全面解封，上午很多家長、阿公、阿嬤都帶著小孩來親子館，寓教於樂，防疫不鬆懈，家長、孩子安心玩。

市府表示，親子館原定休館至6月底，因應國內新冠疫情狀況趨於穩定，提前恢復營運，全市8座親子館5月19日開放使用，除既有借閱教具、玩具服務外，也恢復各項活動、親職教育及入館服務，但民眾入館組數減半。

配合防疫新生活，親子館7日起全面解封，按照親子館各館大小，恢復原本入館組數的10組至60組，恢復原有課程、活動及入館組數，鼓勵民眾帶著家裡寶貝到親子館走透透。

親子館服務，除了遊戲區，還有豐富實用的親子課程，讓父母和孩子可以在新子館寓教於樂，更能啟發孩子的五感，但今天全面開放後，社會局要求親子館持續落實協助量測體溫、手部消毒、實名登記制度，上下午閉館後也會加強全館消毒。

社會局長彭懷真說，為保障來館家長及小朋友的健康，請家長及小朋友配合親子館各項防疫措施，若有身體不適建議在家休息，避免前往人多的場所。

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(中時 )