想留鄉卻又不知要從何開始？教育部青年署今年再次推出以單日單點方式打造的Dreamer培訓，精選全臺灣27個長期在地深耕的青年據點作為行動學習點，18-35歲青年可呼朋引伴一起參加。

青年署表示，青年報名青年Dreamer培訓時，可自行選擇有興趣的場次，透過課程、踏查、交流分享等認識地方事務，進而提出行動方案，發掘留鄉發展的可能。

青年完成3場參訪後，提出行動idea，獲選績優點子，除可獲得1萬元獎金，後續還有機會媒合業師實際走入社區實作培訓，實作獎金最高5萬元！報名只到6月24日，名額有限。相關資訊可上青年署官網或Dreamer活動網站查詢。

去年曾參與Dreamer培訓的學員薛均慧，原本即長期在嘉義民雄文隆村以藝術療癒行動陪伴高齡長者，為啟發新的想法，因此參加Dreamer，實際走訪不同的行動學習點。

過程中她發覺，自己想做的與台南土溝黃鼎堯當年以藝術在農村策展、陪伴長者很相似，便把自己的規畫，持續並規律地與黃鼎堯討論。

黃鼎堯談到：「均慧就算整本計畫被推翻掉，也能微笑以對；提案失敗了，還會再回來持續討論。」薛均慧提出的「夢想啟航計畫：互動式平台」今年入選青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫，成功從Dreamer進階為在地行動者Actor。

青年署表示，今年Dreamer培訓，精選全台27個行動學習點，如「甘樂文創」、「芒草心」及「好伴社計」運用社會設計，關懷在地社會議題；「天賜糧源」、「股份魚鄉」、「好蝦冏男社」及「洄遊吧」結合食農／漁教育，推廣在地產業等。

(中時 )