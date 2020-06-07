國內新冠肺炎疫情趨緩，7日起防疫解封，中央流行疫情指揮中心表示，防疫新生活，若能保持社交距離，可免戴口罩；藝文、餐飲、休閒活動場所不再受限人數規範。邊境部分，會優先針對人道、重要經貿、國際醫療三項規畫鬆綁，並規畫開放旅客中轉。

由於國內已達四個潛伏期維持本土病例零確診，也沒有傳出社區感染，防疫即日起大規模解封，民眾日常生活可望逐漸恢復正常，不過指揮中心強調，仍須落實個人防護措施，尤其下列5大項目最重要：

1. 大眾運輸

搭乘包括捷運、台鐵、高鐵、公車等大眾運輸工具，只要可保持社交距離，就不用戴口罩，但進站時仍須量體溫、戴口罩。台鐵、高鐵車廂內若能維持社交距離，可在列車上飲食，並恢復販售列車便當，雙鐵可販售自由座或站票。

2. 餐飲

餐廳若能維持社交距離，不再限制顧客人數，但仍需加設隔板，桌椅也要維持適當距離。

3. 藝文活動、體育賽事

影城不再強制梅花座，單場人數不能超過100人的規定也解禁，但還是會維持進場量體溫、噴酒精消毒及戴口罩等措施。中華職棒在維持社交距離的前提下，不再限制入場人數，座位仍採梅花座，球迷除了離開座位走動，進場看球不再需要全程戴口罩，並開放販售食物。

4. 邊境鬆綁

境外人士入境優先名單只有經貿產業、人道救援等，不包括境外生。目前商務來台還是以個案處理，極低風險國家商務來台，入境後居家檢疫的時間從14天縮短至5天、低風險國家則縮短至10天。至於國家與國家的開放仍需視疫情而定，紐西蘭、越南可能會成為開放的第一波。

5. 旅客來台轉機

轉機旅客來台中轉將研議開放，入境與轉機民眾下機後須明顯區分，將請機場及民航局規畫引導動線，但須待境內鬆綁一段時間後，確認疫情未發生改變才會開放轉機。

(中時電子報)