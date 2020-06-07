高雄市長韓國瑜罷免案以近94萬同意票高票通過，讓國民黨陣營相當難以接受，立委吳斯懷坦言，台灣民主災難剛開始，民進黨不要得意忘形，罷免案通過之後台灣未來會不會「遍地烽火」？挺韓陣營恐怕提出許多罷免案，他強調，韓粉目前也鎖定了包含時力議員黃捷在內的4位高雄市議員。

吳斯懷昨(6日)晚間在臉書發文表示，「全世界民主國家，找不到第二個案例。一位不貪瀆、未涉司法糾紛的民選市長，任期未過半，竟然要面對中央政府、執政黨、地方全面發動罷免的政治風暴。民進黨濫用民主程序，明顯反民主的操作，必然為台灣政治發展帶來嚴重惡果」。

他回顧2018年九合一大選時，韓國瑜獲得了89萬2545票，但這次罷免門檻只需要57.8萬張的罷免票，對於這次罷免同意票93萬多票，確定罷免過關，他認為，「大家要弄清楚，罷免過關，懲罰的不是韓國瑜，而是高雄市民，是台灣的民主。罷免韓國瑜，否定的不是韓國瑜個人，也不是高雄市民89萬2545位選民而已，是總統選舉時投票給他的552萬台灣選民」。

吳斯懷解釋，每次選舉結果，代表一次民意走向。當民主程序不再選賢與能，不再追求社會公平正義，只是不計代價打擊政敵。如果可以任意發動罷免把反對陣營的市長拉下台，後果就是永無止境的對立、撕裂，政治動盪。未來，所有選輸政黨都可如法炮製，以後流行的就是「選輸沒關係，發動罷免拉下台」，民進黨不要得意忘形，台灣民主災難剛開始？

他認為，蔡英文以民進黨黨主席之名，發出投票動員令，認為罷韓投票可以展現台灣的民主，那大家也應從「民主」的角度來審視這件事。這段時間以來，為了罷免一位地方首長，從中選會到法務部、交通部、教育部、國防部、警政署、網軍等全都投入「罷韓國家隊」，這種反民主的行徑，已經挑戰法律的紅線了。

罷免結果讓執政黨如願，表示人民縱容他們可以為了遂行自己的政治目的，無限濫用權力和資源，這將嚴重傷害台灣的民主與法治。

至於罷免案通過之後台灣未來會不會「遍地烽火」？吳斯懷不諱言，挺韓陣營恐怕提出許多罷免案。目前的罷免制度，連署成案門檻很低，要達到連署門檻非常簡單，提案門檻選舉人數百分之一、連署門檻選舉人數百分之十，要成案很容易。若要刻意發動，甚至全國遍地烽火都有可能。

「請問蔡政府，未來四年你們希望台灣各縣市，就是不斷的連署罷免、朝野對立、族群撕裂，朝野持續直球對決，說好的謙卑、謙卑呢？贏者全拿，還要趕盡殺絕嗎？」。

最後，吳斯懷也提及，日前「神力女超人挺藍團」粉專貼文，點名「最想罷免掉的高雄市議員黄捷、高閔琳、康裕成、陳致中」等人，呼籲支持者今天過後開始反撲，台灣民主災難剛開始。

(中時電子報)