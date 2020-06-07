曾拿兩屆灌籃大賽冠軍的公牛後衛拉文，由於自己擁有黑、白混血的特殊背景，日前特別前往西雅圖抗議種族歧視活動現場演講，「大家去投票吧！我以前從沒這樣做過，但在今年11月，我一定會去投票，因為我知道現在必須做出改變了。」

拉文的黑人父親保羅，昔日當過NFL球員，他的白人母親CJ則是壘球選手出身，自然從小就看著黑人與白人對立矛盾長大，也能站在兩邊冷靜思考，「對白人小孩來說，我的膚色太黑了，可是對於黑人小孩來說，我的膚色又變太白了。」

「很顯然地，大家雖然都有投票權，卻不是每個人都必須行使這個權利，」坦承自己過往從未投過票的拉文表示，「可是現在發生這樣的事情(喬治佛洛伊德事件)，投票就變得非常重要了，至少對我來說，我認為每個人的票都很重要。」

「我以前不愛了解政治，但現在我努力學習當中，因為我需要以身作則，為社區做出表率，」拉文說，「不只參與總統大選，也要關心社區層面的投票，因為你的票可以催生改變，讓當權者聽到你的聲音，大家團結起來，努力改變不合理現狀。」

(中時 )