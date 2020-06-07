安坑輕軌施工團隊今（7日）上午9時許，在新北市新店區安和路三段46號施工時不慎挖斷瓦斯管線，消防局獲報緊急在現場灑水戒備，目前往中和方向已通車，往新店方向仍持續管制，警消呼籲用路人提早改道。

據悉，該處正進行安坑輕軌工程，施工團隊不慎挖斷瓦斯管線，造成大量瓦斯外洩，消防人員除了灑水戒備外，目前已淨空周遭民眾。消防局已通知瓦斯公司處理，但由於管線關閉閥距離相當遠，將採進一步開挖修補防止瓦斯外洩。

(中時 )