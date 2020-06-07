安坑輕軌施工不慎 挖斷瓦斯管線 10:382020/06/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 安坑輕軌施工團隊今（7日）上午9時許，在新北市新店區安和路三段46號施工時不慎挖斷瓦斯管線，消防局獲報緊急在現場灑水戒備。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安坑輕軌施工團隊今（7日）上午9時許，在新北市新店區安和路三段46號施工時不慎挖斷瓦斯管線，消防局獲報緊急在現場灑水戒備，目前往中和方向已通車，往新店方向仍持續管制，警消呼籲用路人提早改道。 據悉，該處正進行安坑輕軌工程，施工團隊不慎挖斷瓦斯管線，造成大量瓦斯外洩，消防人員除了灑水戒備外，目前已淨空周遭民眾。消防局已通知瓦斯公司處理，但由於管線關閉閥距離相當遠，將採進一步開挖修補防止瓦斯外洩。 (中時 ) #瓦斯 #施工 #管線 #瓦斯管線 #安坑 也許您會感興趣 社會熱門新聞 無法承受喪夫之痛 議長許崑源夫人殯儀館昏厥 - 社會 接個電話丈夫就不見 警上門告知許崑源死訊 妻女崩潰 - 社會 宋立彬代家屬感謝各界關心 呼籲各界勿亂傳謠言 - 社會 愛客發旅館淪淫窟 房務員：女高中生書包裡全現金 - 社會 飛2千公里給驚喜 癡情男目睹女友與小王「夾娃娃」 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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