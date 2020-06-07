高市議員黃紹庭認為，許議長重然諾、講義氣，備受藍綠敬重（洪浩軒攝）

高雄市議長許崑源6日身亡，藍綠各界今（7）日到靈堂弔謁，稍早綠委許智傑也前往致意。其中，國民黨高市議員黃柏霖感傷說，許議長挺韓市長是百分之一千，相信罷韓過關，對他心情非常沉重、悲憤。同黨議員黃紹庭則提到，議長重然諾、講義氣，接下來藍營內部會更團結，度過這個階段。

黃柏霖表示，許議長挺韓市長百分之一千，韓還沒到高雄市黨部擔任主委時，是許議長極力邀請他到高雄來，之後輔選韓國瑜當上高雄市長，再以議長職務全力協助韓國瑜，包括教育、弱勢等方面各種市政推動，相信發生罷韓事件，許心情非常沉重、悲憤。

黃柏霖認為，韓市長想法是團隊認真做事，想用市政成績告訴市民「有別於過去的市府團隊」，但沒想到意識形態比政績重要，這也是每個人要去面對的問題。

黃紹庭則透露，許議長跟韓市長的私交、情誼的確非常深厚，於公的話，議長希望讓高雄穩定，不論市政建設等各方面都為市民著想，出發點也希望藍綠和諧，當然也希望市民多看到市長在市政建設這方面。

黃紹庭直言，發生不幸消息，高市議會、所有高雄市民都很驚訝，畢竟許議長擔任7屆議員，在高市政界裡面，重然諾、講義氣，不管藍綠對他都非常敬重，昨天很多藍綠議員都非常難過，也都陪在家屬旁邊。

他認為，議長於公於私都交很多好朋友，不論是資深或新進議員，也誇他私下好相處、個性豪爽，而他主持議會，以他多屆議員經驗，可受公評，沒有話講，他在這位置上一直堅持的，不分藍綠。

至於國民黨接下來動向，以及議會由誰帶領？黃紹庭則說，現在還沒觸及這塊，議會未來2、3周還在小組審查階段，目前最重要的是先幫助許議長家屬完成後事，今天黨主席江啟臣、前主席吳敦義、前立法院長王金平都會到靈堂致哀，藍營這時候內部會更團結，度過這個階段。

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(中時 )