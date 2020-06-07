江明娟上月22日在臉書正式認愛交往12年女友拉拉，立即獲得各界好友祝福。江明娟2日也開心發文回應：「U默（幽默）咧～大家！最近加入我好友的人數每日攀升。唉！我都公開死會了，一切都來不及啦。不然你們加我IG啦。好朋友、舊朋友、新朋友都一起呀！」還不忘附上IG連結。

江明娟2007年參加選秀節目《超級偶像》獲第四名出道發片，曾推出專輯《無論如何都愛你》。（圖／中國時報系）

江明娟（右）每天都在自家早餐店內，和女友拉拉忙進忙出，兩人合作無間。（圖／本刊資料照）

中性女歌手江明娟2月被本刊直擊和女友「拉拉」十指緊扣逛大街，5月22日她罕見於臉書以53字宣言大方認愛，「2008/6/9～現在～，一路走來你（妳）始終如一，往後我都聽你（妳）的。」同時還Po出「啦啦手拉拉開始」女友視角自拍牽手的3分27秒影片，藉此公開12年戀情，閃瞎眾人。

江明娟2007年參加選秀節目《超級偶像》獲第四名出道發片，曾推出專輯《無論如何都愛你》、單曲〈放了〉等音樂作品。2016年她砸下120萬元，頂下朋友的早餐店。江明娟曾在受訪時透露，因演藝圈收入不穩定，和另一半討論後，毅然決然轉戰早餐市場，現在月營收約有40萬元。

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(中時電子報)