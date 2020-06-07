高雄市議長許崑源6日晚間驚傳從住處墜樓身亡，根據友人轉述，許妻昨晚知道丈夫心情不好，一直陪伴在身旁，當時許崑源還感嘆的在臉書連發3篇文，接著情緒低落地和妻子提及「社會沒有是非，我活著有什麼意思」，隨後許妻接了一通電話而離開，就沒看見丈夫身影，隨後竟然是警察上門告知死訊，當時妻女還渾然不知，幾近崩潰。

據了解，許崑源得知韓國瑜罷免案通過，曾對妻子表示，「社會這麼沒有是非，我活著有什麼意思」，不久就傳出噩耗。

高雄市議員宋立彬與許崑源長子凌晨向各界的關心表達感謝，並發表家屬聲明，表示媒體不實報導及網路傳言全是子虛烏有。許崑源幕僚指出，網路謠傳許有債務、經濟壓力等，絕非事實，呼籲外界勿以訛傳訛，造成家屬二度傷害。

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(中時電子報)