大陸國務院新聞辦公室7日發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，官方稱，是記錄大陸抗疫艱辛歷程的重要文獻，約3.7萬字，包括前言、正文和結束語。正文分為四個部分，分別是中國抗擊疫情的艱辛歷程、防控和救治兩個戰場協同作戰、凝聚抗擊疫情的強大力量、共同構建人類衛生健康共同體。

「新型冠狀病毒肺炎是近百年來人類遭遇的影響範圍最廣的全球性大流行病。」，白皮書指出，面對前所未知、突如其來、來勢洶洶的疫情天災，中國果斷打響疫情防控阻擊戰。中國共產黨和中國政府高度重視、迅速行動，習近平總書記親自指揮、親自部署，統攬全局、果斷決策，為中國人民抗擊疫情堅定了信心、凝聚了力量、指明了方向。

白皮書指出，習近平高度重視疫情防控工作，全面加強集中統一領導，強調把人民生命安全和身體健康放在第一位，提出「堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策」的總要求，明確堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

在防控和救治兩個戰場協同作戰方面，白皮書說，大陸採取最全面最嚴格最徹底的防控措施，前所未有地採取大規模隔離措施，前所未有地調集全國資源開展大規模醫療救治，不遺漏一個感染者，不放棄每一位病患，實現「應收盡收、應治盡治、應檢盡檢、應隔盡隔」。

白皮書強調，面對未知病毒突然襲擊，中國堅持人民至上、生命至上，舉全國之力，快速有效調動全國資源和力量，不惜一切代價維護人民生命安全和身體健康。14億中國人民堅韌奉獻、團結協作，構築起同心戰疫的堅固防線，彰顯了人民的偉大力量。

白皮書說，經過艱苦卓絕的努力，中國付出巨大代價和犧牲，有力扭轉了疫情局勢，用一個多月的時間初步遏制了疫情蔓延勢頭，用兩個月左右的時間將本土每日新增病例控制在個位數以內，用3個月左右的時間取得了武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。

白皮書指出，中國始終秉持人類命運共同體理念，肩負大國擔當，同其他國家並肩作戰、共克時艱。中國本著依法、公開、透明、負責任態度，第一時間向國際社會通報疫情信息，毫無保留同各方分享防控和救治經驗。中國對疫情給各國人民帶來的苦難感同身受，盡己所能向國際社會提供人道主義援助，支持全球抗擊疫情。

白皮書指出，團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器。各國應為人類發展計、為子孫後代謀，秉持人類命運共同體理念，齊心協力、守望相助，戰勝疫情，共同構建人類衛生健康共同體。

(旺報 )