高雄市長罷免案昨天通過，卻傳出高雄市議長許崑源墜樓的不幸消息。國民黨立委葉毓蘭今天在臉書上悼念許崑源，同時也質疑，大家都說選舉只是一時的，但是如果這套制度走到今天，讓大家在仇恨、對立中越陷越深，是否應該要有所反思？

葉毓蘭認為，現行的《選罷法》反而是在鼓勵「冤冤相報」，比如說2016年時把通過門檻降低，就變成在大選中敗選的一方，可以故意讓勝選的一方無法好好做事。本來是定期改選，4年做不好就換人，現在變成才剛上任就可能要面對罷免，變成所有施政都有不確定性。

此外，2016年修法除了降低門檻外，還讓罷免案變成「可以宣傳」，葉毓蘭說，從這次罷韓案就可以看出來，整個「罷韓國家隊」啟動，政府跟媒體資源都投入了，「這是不對稱的戰爭」，即便如此，民進黨現在還想修法，讓罷免案可以募款，葉認為這會造成政黨對立，把民主政治當戰爭在打。

葉毓蘭說，現在的選舉罷免制度，恐怕會讓台灣將來陷入選舉完罷免的無限循環之中，當選人也沒辦法好好做事，好好替人民服務，增加政治對立，最後損失的是人民。

(中時 )