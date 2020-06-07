罷韓案通過，卻傳出高雄市議長許崑源墜樓不幸消息，許崑源離世前，在臉書上留最後一句話，「這一次誰是贏家？」，國民黨革實院院長羅智強今天表示，「這一次沒有贏家，我們全台灣的人都輸了。」

羅智強說，市長被罷免與議長之死，兩件對彼此立場者最大的控訴同時發生。這代表著社會撕裂已達於極致，未來，台灣社會的衝撞必然越來越激烈，而這一黨獨大也獨霸的時代，「強權者，為所欲為，弱勢者， 忍受痛苦」也將成為台灣唯一的旋律。

羅智強表示，執政者已鐡了心要撕深台灣的傷痕，任由這些痛，凝結成累世的仇恨，而仇恨，是執政者的取之不盡的養分，議長之死能喚醒什麼？「天佑台灣，天佑一黨獨大的台灣。」

許崑源昨墜樓身亡，令許多人難過不已。許崑源挺韓不遺餘力，並一直很關心罷韓狀況，許墜樓前，還在臉書寫道「這一次，誰會是贏家」，沒想到沒多久，就發生了墜樓事件。高雄市長韓國瑜昨得知消息後馬上趕往殯儀館悼念，並透過Telegram帳號發訊表示，他非常非常悲痛，無法用言語表達內心感受，呼籲大家值此之際，務必冷靜。

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(中時 )