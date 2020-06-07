畢業生開心合影，留下青春記錄。（李宜杰攝）

黃金雨紛飛，畢業生笑逐顏開，準備展翅高飛。（李宜杰攝）

南大畢典在驕陽下登場，天氣雖炎熱，但溫馨滿滿。（李宜杰攝）

南大109級畢業典禮，鳴鐘儀式

國立台南大學109級畢業典禮今日（7）登場，上午9時由校長黃宗顯鳴鐘揭開序幕。因防疫考量，南大按學院分成上、下午場次舉行，家長不得進入，可於會場外收看直播。今日畢典天氣晴朗，畢業生們紛紛在暖陽下，與盛開的阿勃勒樹下合影，黃金雨隨風紛飛，同窗情誼滿溢。

南大今年共有1393位畢業生，博士學位16人、碩士學位465人、學士學位912人。因防疫考量，南大畢業典禮分2場次舉行，上午為教育、人文、管理學院；下午則是理工、環境與生態、藝術學院，會場席位保持社交安全距離，畢業生須佩戴口罩入場，親友則是於外賓休息室觀賞直播。

南大多年傳統「祭孔」儀式，今年雖因疫情取消，但上午仍舉行鳴鐘典禮，由校長黃宗顯、校友總會理事長吳東林、畢聯會長李沅珉、僑外生冼珮兒依序敲鐘，鐘聲響徹天際，象徵畢業生準備展翅高飛。

黃宗顯致詞時說，雖因疫情影響了生活及學習模式，但也讓我們學會應變、合作與珍惜彼此，他也引用澳網女單冠軍蘇菲亞．科甯的名言，「如果有夢，就去追吧，它會實現的。」期勉畢業生化身「追夢者」，樂觀自信向夢想邁進。

(中時 )