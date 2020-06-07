娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

江蕙發文哀悼高雄市議長許崑源以及鐵路警察李承翰父親。（圖／本報系資料照片）

張鈞甯是演藝圈著名的氣質女神。（圖／本報系資料照片）

司馬玉嬌婚姻路坎坷，與同一個丈夫2結2離。（圖／中時資料照）

陳佩琪、周美青為前後市長夫人。（圖／中時資料照）

(中時電子報)