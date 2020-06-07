娛樂周報》館長反擊妻被罵醜！方文琳神回何如芸婚變 子瑜低胸好辣 劉雪華變白髮 11:002020/06/07 中時電子報 周郁蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 館長反擊妻被罵醜，霸氣嗆酸民「你瞎了！」；方文琳神回何如芸婚變。(圖/本報系資料照片（右圖）、摘自館長臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 江蕙發文哀悼高雄市議長許崑源以及鐵路警察李承翰父親。（圖／本報系資料照片） 607 獨／陳孝萱認愛後首談新歡 甜誇他7個字 607 挺韓議長許崑源墜樓辭世 江蕙悲痛哀悼：放下一切，安息吧 張鈞甯是演藝圈著名的氣質女神。（圖／本報系資料照片） 606 37歲張鈞甯短褲曬長腿 自拍曝紅潤素顏超美！ 606 掰了楊冪！劉愷威爆摟小19歲校花女星慶生 她說話了 605 60歲劉雪華近照曝光！瓊瑤女神變白髮蒼蒼 605 歐陽娜娜演奏會肩帶滑落 紅色禮服竟變「爆乳裝」 司馬玉嬌婚姻路坎坷，與同一個丈夫2結2離。（圖／中時資料照） 604 司馬玉嬌同尪2結2離 主持《天天開心》爆紅今靠領老人年金過活 604 館長老婆被罵醜 他曬「大眼爆乳照」霸氣嗆酸民：你瞎了！ 603 何如芸遭婚變夫爆「刷掉一棟豪宅」！方文琳神回一句被讚爆 603 「黃氏兄弟」瑋瑋遭爆約砲首發聲 崩潰痛哭向媽媽出櫃「我不喜歡女生」 陳佩琪、周美青為前後市長夫人。（圖／中時資料照） 602 陳佩琪深夜暴走5連嗆 網紅：周美青根本模範 602 TWICE子瑜低胸中空裙太短！熱舞「狂洩深溝、腿根黑影」引暴動 601 隋棠再PO比基尼了！小褲幾乎沒布 轉身露W形美尻超殺 601 秋瓷炫童年悲慘 妹溺斃母精神分裂...為賺學費拍大尺度寫真 (中時電子報) #娛樂周報 #娛樂圈 #館長 #方文琳 #何如芸 #婚變 #子瑜 #劉雪華 #白髮 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬芳2攻蛋因疫情延1年 04:102020/06/03 娛樂新聞 BLACKPINK Lisa被前經紀 誆2400萬 04:102020/06/03 娛樂新聞 許瑋甯西外裡超低胸 微傾倒出深溝雙峰 12:512020/06/03 星光 比假新聞還可怕的真新聞 15:132020/06/03 雜誌 張高祥自訴新聞深喉嚨妨害名譽 法院判決敗訴 15:432020/06/03 社會 TWICE新歌MV涉抄襲 藝術家怒轟：侵害著作權 17:052020/06/03 娛樂 新北最大宏匯廣場7／31登場 04:102020/06/04 財經要聞 宏匯廣場7／31試營運 搭上三倍券熱潮 04:102020/06/04 時尚消費 話題女王尬網紅 低胸炸出超巨雙峰...看不出45歲 18:182020/06/04 娛樂 娛樂熱門新聞 掰了楊冪！劉愷威爆摟小19歲校花女星慶生 她說話了 - 娛樂 挺韓議長許崑源墜樓辭世 江蕙悲痛哀悼：放下一切，安息吧 - 娛樂 迪麗熱巴成足浴妹？緊身洋裝洩出三角小褲引朝聖 - 娛樂 獨／陳孝萱認愛後首談新歡 甜誇他7個字 - 娛樂 37歲張鈞甯短褲曬長腿 自拍曝紅潤素顏超美！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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