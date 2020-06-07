民眾黨主席、台北市長柯文哲7日到台中廣播接受電台專訪，暢談台北市政經驗，對於「罷韓」結果，他表示，要尊重高雄市民的選擇，目前民眾黨沒有投入高雄市長補選的計畫，還須進一步討論；柯文哲並呼籲民眾應先冷靜下來，想想此結果對台灣社會未來的影響。

柯文哲表示，這次的選舉結果既然是高雄市民的選擇，當然要表達尊重，這也是民主政治成熟的展現。至於未來民眾黨是否投入補選？他認為，民眾黨在高雄占比不多，選議員還可以，若要選單一選區的市長機會不大，頂多藉機表達政治理念，但目前沒走針對選或不選、派誰選等問題做討論。

柯文哲指出，此次罷免結果是台灣政治史上第一次縣市首長被罷免，在特殊事件發生過後，大家應先冷靜想一下，此事件對台灣未來的影響是什麼。

而對於高雄市議會議長許崑源墜樓，柯文哲強調，除對亡者表達哀悼，也要慰問家屬，台灣社會在面對這種事情時應冷靜，不宜在此時擴大事端，民進黨議員的言行對社會沒有幫忙、是不對的。

(中時 )