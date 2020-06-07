大陸國務院新聞辦公室今日發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。裡面指出，大陸全國截至5月，確診住院患者人數一共5.8萬人次，總醫療費用13.5億元（人民幣，下同），確診患者的人均醫療費用耗費約2.3萬元。其中，重症患者人均治療費用超過15萬元，有部分危重症患者治療費用幾十萬元甚至上百萬元，而這些費用都由大陸政府負擔。

另外，白皮書提到，在患者治療方面，中醫藥物參與救治確診病例的佔比達到92％。湖北省確診病例中醫藥使用率和總有效率超過90％，而治癒率來到94.3％。

白皮書並將大陸此次疫情分為5個階段，分別為：第一階段：迅即應對突發疫情（2019年12月27日至2020年1月19日）、第二階段：初步遏制疫情蔓延勢頭（1月20日至2月20日）、第三階段：本土新增病例數逐步下降至個位數（2月21日至3月17日）、第四階段：取得武漢保衛戰、湖北保衛戰決定性成果（3月18日至4月28日）、第五階段：全國疫情防控進入常態化（4月29日以來）境內疫情總體呈零星散發狀態，局部地區出現散發病例引起的聚集性疫情，境外輸入病例基本得到控制。

(中時 )