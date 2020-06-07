台中市議會議長張清照7日在臉書發文，以《朋友別哭》的歌曲，悼念墜樓身亡的高雄市議會議長許崑源。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

網友紛留言「最有議氣的許議長一路好走」、「哀悼」、「朋友別哭」、「雖然立場不同、一路好走」。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

高雄市議會議長許崑源驚傳墜樓身亡，震驚政壇，台中市議會議長張清照7日在臉書發文，以《朋友別哭》的歌曲表達心中悲痛，「願豪爽正氣的許議長一路好走，也請大家多關心身旁的韓粉親友，選舉是一時的，人生的路很漫長」。

昨天晚上當各界都關注高雄市長韓國瑜確定遭罷免時，力挺韓國瑜的許崑源卻發生墜樓當場死亡，同為六都直轄市議會議長的張清照，今天在臉書發文表示，昨晚得知這項令人震驚悲痛的訊息實在無法相信，「願豪爽正氣的許議長一路好走」。

張清照有感而發的說，「選舉是一時的，人生的路很漫長，有時風、有時雨、有時出太陽，風風雨雨總會過去的，有時換個角度看人生，視野會不一樣，願所有鄉親好朋友平安健康，阿彌陀佛」。

對許崑源驟然離世，張清照在臉書連結歌手呂方的歌曲《朋友別哭》，以薩克斯風演奏的旋律，表達心中深深淖念之情，歌詞中「有沒有一扇窗能讓你不絕望、看一看花花世界原來像夢一場、有人哭有人笑有人輸有人老、到結局還不是一樣、有沒有一種愛能讓你不受傷、這些年堆積多少對你的知心話、什麼酒醒不了什麼痛忘不掉、向前走就不可能回頭望。」

「朋友別哭我依然是你心靈的歸宿、朋友別哭要相信自己的路、紅塵中有太多茫然知心的追逐、你的哭我也有感觸」、「朋友別哭我一直在你心靈最深處、朋友別哭我陪你就不孤獨、人海中難得有幾個真正的朋友、這份情請你不要不在乎」。對友人離去，在這首《朋友別哭》的歌中，訴諸不捨的千言萬語。

網友紛留言「最有議氣的許議長一路好走」、「哀悼」、「朋友別哭」、「雖然立場不同、一路好走」。

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(中時 )