新北市教育局推動校園廁所改建計畫「4KR（skr）如廁好清新」的政策，板橋區文聖國小的復聖樓老舊廁所修整工程。（新北市教育局提供）

新北市教育局推動校園廁所改建計畫「4KR（skr）如廁好清新」的政策，板橋區文聖國小的復聖樓老舊廁所修整工程，結合學校的合唱團與機艙情境教室兩大主題特色，將廁所做創新的改造設計，讓學生可以在躍動的音符與翱翔天際的意象中，使用充滿童趣的清新廁所。

校長廖文志表示，本次廁所整修工程共計花費二百萬元，改善復聖樓的老舊廁所4間，已於5月底完工。這個整修工程除了解決長期以來採光不良，有異味的情形外，更以兼顧藝境美感、校本特色等理念，設計專屬於文聖國小師生的美麗新廁所。

文聖國小的學生在機艙情境教室裡，有著跟外籍教師一起上英文課的美好經驗，學校裡合唱團美妙的歌聲，更是陶冶了小朋友的心靈，因此廁所改建工程時，便將飛機、雲朵、音符、五線譜等圖案，分別布置在兩間主題廁所，讓學生徜徉在國際化與人文藝術的氛圍中。

飛機主題的廁所好有趣，三年級的游嵐媗小朋友表示，剛進廁所時迎面而來的雲朵，非常可愛，再看到旁邊的小飛機，就讓人好像置身於天堂一般，連門板都做得像飛機窗戶一般的真實；同樣是三年級的歐少甫對於音樂主題廁所，特別感興趣，他覺得廁所改建後，不僅變得漂亮，色彩繽紛鮮豔，而且那些樂器、五線譜，繪製地非常精巧美麗，好像會跳動一樣。兩個小朋友都異口同聲的表示，改建後，他們更喜歡上廁所，享受這個空間的同時，更喜歡學習了！

新北市在108年至111年4年間投入新臺幣6億元改善1000間廁所的「4KR（skr）如廁好清新」政策，實現「友善校園，宜居城市」的目標，透過美化空間，將廁所做有趣的創新改造，提供學生清新如廁環境，改變過去如廁經驗，更讓廁所搖身一變，成為學生最愛的場域。

(中時 )