私立大學校院協進會今天發表聲明說，在少子化生源不足趨勢下，政府又全面禁止境外生返台，大學發展招收優秀海外學生將更形險峻，有影響我國大學國際競爭力之虞。他們建請政府專案同意大學應屆畢業的境外生返台並公布規畫開放大學境外學生入境之日程及條件。

政府不讓境外生不能返台，引發各界關注，其中受影響最嚴重的私立大學，透過私立大學校院協進會今天發表聲明說，目前政府未開放大學校院大專校院境外學生返台，也未規畫境外學生返台求學的開放時程或條件，除了影響一般境外學生就學權益外，對於大學應屆畢業學生及下學年境外入學學生，更是影響至鉅。

聲明指出，大學中應屆畢業境外學生因實習、實驗或實作等課程無法以遠距教學完成者，將無法取得學位;；或者因無法參加我國相關專業證照或完成必要檢定證明者，畢業條件不符合，也不能其學位取得。

至於下學年就讀的境外大學學生，則因不能入境的不確定因素，影響境外學生返台就學之意願，或可能面臨繳交全額學費卻不能回台而變成線上函授課程的窘境，被迫要考慮是否終止在台求學，讓台灣可能失去眾多海外優秀學生。

學校則因未來境外學生遠課，必須特別安排遠距授課，造成教學成本增加，或妨礙正常選課學生的學習環境。

聲明表示，大學國際化是我政府的一貫教育政策。防疫期間，政府平衡國際交流的需要，亦例外或專案的在執行邊境防疫措施下，允許特定身份境外人士入境。而自年初新冠肺炎疫情開始，私立大學校院亦積極配合中央防疫措施執行各項防治工作，包括返台師生居家檢疫的協處。

私立大學協進會籲請教育部考量，立即以專案方式在特定檢疫控制無虞的前提下，同意應屆畢業的境外學生返台完成學業，目前私立大學至少有2,284名應屆畢業的境外學生亟需立即返台才能取得學位。

(中時 )