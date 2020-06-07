非裔男子遭警察壓頸喪命，引爆全美各地示威抗議。華府自上周開始重兵戒備，從各州調派國民兵支援，不過華府國民兵指揮官昨（6）日表示，最快8日起，將可撤離部分4,000名從各州調派支援的國民兵。

為維持華府的示威行動秩序，川普政府緊急調派各州國民兵赴華府支援，引發華府市長鮑賽不滿。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月25日遭白人警察壓頸後喪命，全美、乃至全世界示威抗議不斷，華府自29日晚間起開始出現抗議人潮，警民推擠導致白宮一度關閉。華府自上周起緊急增兵，美國國防部指示從11個州調派約3,900名國民兵支援當地1,200人兵力，引起華府地方政府與川普政府之間的緊張。

不過華府國民兵指揮官沃克少將（Maj. Gen. William Walker）昨日接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪時透露，下周部分4,000名州外國民兵將撤出華府、重新部署，最快周一就能撤離。

美國總統川普1日步出白宮，前往附近的「總統教堂」聖約翰教堂（St John's Church）拍照，媒體隨後踢爆有關單位祭出催淚瓦斯等化學噴霧驅逐拉法葉公園（Lafayette Park）上的示威人士，好為川普的形象照「清場」，引發爭議。對此，沃克少將強調，國民兵並沒有參與清場行動。

美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，考慮撤出支援華府的州外國民兵是基於目前的示威行動都相當和平。

美媒《新聞週刊》（Newsweek）日前報導，自華府爆發抗爭行動以來，川普就悄悄將哥倫比亞特區國民兵（The District of Columbia National Guard）劃歸聯邦政府管轄，就連從各州調派國民兵部隊、額外警力到華府支援，也都是聯邦政府授意，華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）對此相當不滿，一再要求川普撤出部隊。

(中時電子報)