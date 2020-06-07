高雄市長韓國瑜罷免案過關，成為首位被罷免的直轄市長，使許多人感慨萬分！前國民黨立委孫大千認為，民進黨急於奪回高雄的權力和地盤，吃相難看的主導罷韓案，親手打開了台灣政治惡鬥的「潘朵拉的盒子」。他預言，被「政治暴力」罷免的是韓國瑜，從此，台灣政壇必然會遍地烽火，罷免四起。

罷韓投票結果昨出爐，總投票率高達42.14％，其中93萬9090票同意罷免韓國瑜，由於韓國瑜事前呼籲支持者不要投票，降低對立，因此不同意票僅2萬5051票。對此，韓國瑜率市府團隊向市民鞠躬並表示，「感謝市民給我機會、感謝團隊的努力，也遺憾民進黨第2次執政以來，花所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，全力攻打韓國瑜的人。遺憾團隊政績被抹黑造謠、遺憾還有好多工作沒完成，最後並祝福高雄市成為偉大光明、開朗復甦的城市」。

對此，孫大千在臉書指出，政治原本就應該是「力與理的結合」，缺乏正當性的仗勢欺人最終一定會招致嚴重的後果。他說民進黨為了急於奪回高雄的權力和地盤，吃相難看的主導了罷韓案，親手打開了台灣政治惡鬥的「潘朵拉的盒子」。

孫大千示警，從今天開始，推動罷免案不需要有任何的正當理由，只要羅織罪名，巧立名目，就可以為所欲為。從今天開始，推動罷免案相關的連署工作，都可以比照罷韓案來偷跑。選務機關最好不要因為藍綠有別，而標準不同。從今天開始，台灣現行罷免制度中的「低門檻」的巧門必然會被妥善運用，每一位民選的首長和民意代表就只好自求多福了。從今天開始，推動罷免案時，可以提供各式各樣奇怪理由的「返鄉投票專車」，特別是，政治力量可以堂而皇之的在每一個大專院校校園內，提供「陪爸爸」、「陪媽媽」、「陪阿公」、「陪阿嬤」的返鄉專車。

孫大千預言，被「政治暴力」罷免的是韓國瑜，從此，台灣政壇必然會遍地烽火，罷免四起。

(中時電子報)