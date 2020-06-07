美網將在8月底開打，但是球王喬柯維奇(Novak Djokovic)有意見，他認為防疫措施太嚴格了，他無法接受。「我們不能進入(紐約)曼哈頓，必須睡在機場的飯店，然後每周檢測2到3次。」

喬柯維奇對塞爾維亞媒體說：「美網的規定很極端，限制我們只帶1個人參賽是不可能的，我們需要教練、訓練師、物理治療師。我明白他們因商業考量必須不計一切舉行，問題是有多少選手能夠接受這些規定。」

《路透》報導，西班牙天王納達爾(Rafa Nadal)也不太滿意，他認為現在的情況還不適合比賽。「我們要有責任感，必須確定一切都安全了再回來打。」

美網預計本月中提出防疫方案，他們計畫給選手安排當地的物理治療師，以減少隨行人員。但美國畢竟是全球新冠肺炎最嚴重的疫區，特別是紐約州已有3萬人病逝，選手會有疑慮也很正常。喬帥、納達爾是最有影響力的選手，美網也表示會尊重他們的意見。

(中時電子報)