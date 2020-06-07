台中市警察局第六分局協和所員警巡邏時接獲民眾報案，在西屯區安和路附近，有名疑似迷途老人，只知道自己名字及住家周遭，卻不知家中電話等其他資訊，警員將婦人帶回派出所內，聯絡里長後終於得知老婦高齡96歲，散步運動後，忘了家住那裡，員警熱心將人瑞級阿嬤送返家與家人團聚。

協和派出所員警蘇原甲、賴承聰擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於安和路上有名老婦疑似走失，警方隨即趕往現場了解，發現96歲廖姓老婦外出散步走失，但老婦對於警方的問題卻一問三不知，只知住家附近的路。

警方為保護婦人安全，先將其帶返派出所後，經由所內同仁抽絲剝繭研判可能住處，經聯絡里長詢問後才得知老婦住所。

而且母子連心，婦人的兒子因母親尚未返家，擔心發生事故至派出所報案，一踏入所內便看到自己的母親不禁又驚又喜，心中大石終於放下，警方隨後也駕駛巡邏車協助廖姓老婦返家與家人團聚，老婦家屬感激警方的協助，結束這場迷途記。

警方提醒民眾，家中若有失智或高齡老人，建議讓其配戴具有聯絡資訊之手環。家庭成員間也須相互關懷，注意高齡長者之動向等，方能預防憾事之發生。

(中時 )