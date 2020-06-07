國際毒草入侵台東關山，志工發動拔除。（楊漢聲攝）

清早台東關山的天空炫彩的熱氣球緩緩飛行非常吸睛，但1群志工卻是雙手忙碌無暇欣賞，日前有民眾發現在環鎮自行車道旁的河堤上出現插花常用的花材『滿天星』，仔細一看竟是外來入侵植物「銀膠菊」。

有國際毒草之稱的「銀膠菊」植株上的纖毛具有毒性，花粉也是過敏原，會隨風飄散，接觸會引起皮膚發炎，吸入則可能導致過敏性鼻炎、氣喘等症狀，吸入過多還可能會造成肝臟及遺傳病變。

河川局在3年起開始整建關山自行車道起點段緊鄰的「紅石溪」堤防，除了營造景觀綠堤外，還結合在地冠軍米產業與客家意象。整治後營造的田園風光美景，許多遊客或鎮民路經該路段都會拍照、打卡。但後來民眾發現在河堤有部分地區出現「銀膠菊」的蹤跡，關山鎮救國團在確認後排定「社區服務日」進行拔除。

關山鎮救國團會長張文綺表示，詢問林務局關山工作站解釋「銀膠菊」特性，幼苗階段外觀近似「艾草」，但葉子在搓揉後並不具有香味。仔細觀察「銀膠菊」莖部凹陷處間雜有深淺的條紋，而葉的兩面為短柔毛或腺毛，民眾常會誤認是石材科的花材「滿天星」。

張文綺率領志工們戴上手套和口罩，然後以鋤頭、雙手進行拔除，並將拔除後的「銀膠菊」植株放置在黑色的垃圾袋內準備讓它悶腐。除了「銀膠菊」外，還有綠癌之稱的「小花蔓澤蘭」；林務局台東林管處為防治入侵危害生態，啟動辦理小花蔓澤蘭收購，每公斤收購價為5元，收購地點為關山、知本、大武、成功等4處的工作站，收購時間從6月1日起到11月30日止。

(中時 )