高雄市議長許崑源昨（6）日驚傳從17樓住家墜落身亡，挺韓大將「杏仁哥」得知消息後相當難過，一連在臉書PO出多篇文章哀悼，並發起「白色玫瑰運動」，希望議長一路好走，也貼出許崑源過去挺韓的影片，杏仁哥感慨的說，「讓我們再次聽聽您的聲音」。

許崑源墜樓消息傳出後，杏仁哥與大批民眾帶著白玫瑰，到議長住處外悼念。對於議長身亡，民眾感到相當不捨與遺憾，多年來議長帶著國民黨議員打弊案，不知未來這些弊案會不會水落石出，還是石沉大海，希望正義的聲音能持續下去。

杏仁哥指出，「白色玫瑰運動」是臨時起意，認為「公平正義應該會站在我們這邊」，關於高雄弊案，需要團結戰勝不分是非的政黨。另一名挺韓大將陳品宏也在現場，對議長致上最後敬意，也感謝他的仗義直言，勇於打貪汙，希望大家可以讓這件事情可以和平，並以愛與包容的方式落幕。

罷韓前幾日，許崑源在YouTube發聲挺韓，希望大家思考高雄這一年半以來，有沒有比過去20年更進步，如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，未來 高雄一定要繼續向前走，不能再走回頭路。

杏仁哥也在臉書轉PO影片，寫道「感謝您，許議長。這一次，誰會是贏家？讓我們再次聽聽您的聲音。」網友不捨表示，「好難過...高雄...少了菁英人物 對高雄貢獻的人」、「南無阿彌陀佛、許議長一路好走」、「五虎將您們都要保重身體，我們還要一起打仗呢」、「杏仁哥，加油！議長一路好走」。

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