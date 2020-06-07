巴西一名5歲非裔男童6月2日時，從9樓墜落地面死亡，當時男童母親將他托給白人雇主照顧。這起案件引發巴西民眾遊行示威，令人聯想起美國因「佛洛伊德之死」而掀起的種族歧視問題。

據《海峽時報》報導，這起不幸案件發生在巴西東北部大城勒西菲（Recife），5歲男童達席爾瓦（Miguel da Silva）的母親是一名幫傭，當時正替白人雇主遛狗，所以出門前特地將愛子托雇主照看，沒想到卻再也見不到愛子最後一面。至於雇主則以巴西幣2萬黑奧（約台幣12萬元）交保。

巴西電視台播放現場監視器畫面，發現白人雇主留下男童獨自一人在電梯裡，男童按下電梯最高樓層的按鈕，然後走出電梯、爬出窗戶再攀上欄杆，接著就墜樓身亡。此事引發巴西民眾對種族歧視以及美國「佛洛伊德之死」的不滿，於是民眾自發性舉行示威活動，手中也舉起「黑人的命也是命」的標語。

一名參與示威的民眾費雷拉（Nathalia Ferreira）說：「參加抗議很重要，因為男童的一生代表許多其他黑人小孩（幫傭之子）的現實面。這可能發生在我們任何一個人的身上。」另一位民眾奧利維拉（Monica Oliveira）則說：「我們擔心這種犯罪不被重視和懲罰，公平處置是非常重要的。」許多示威者穿起印有男童照片的T-Shirt，從法院步行到男童過世的地點。

報導指出，非裔黑人佔巴西人口56％，但他們的平均收入卻只有白人的一半，而且平均壽命也比較低，一直以來都有種族議題。巴西是美洲最後一個廢除奴隸制的國家，有示威者直言，一直以來飽受深蒂固的種族歧視。

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(中時電子報)