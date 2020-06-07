台灣科技大學6日舉行畢業典禮，行政院政務委員唐鳳受邀透過遠端視訊方式，向畢業生致詞並回答學生提問，沒想到有學生另類提問：「單身24年交不到女朋友怎麼辦？」結果唐鳳妙回9字更令人意外，並引起學生哄堂大笑。

唐鳳6日透過視訊與畢業生互動，並親自解答學生線上提問，一名學生詢問，單身24年交不到女朋友怎麼辦？唐鳳竟回：「或許你可以交男朋友」，嗆辣回答引來學生大笑叫好，接著有人問唐鳳現在是否在控制他的腦波，唐鳳則笑說：「我目前沒有控制你的腦波，因為如果有控制腦波的話，我是絕對不會讓你拋出這個問題」。

有學生詢問唐鳳如何在跨性別的身分下，在工程及政治領域讓別人信服，唐鳳表示，她並沒有覺得世界上一半的人跟自己不一樣，在政治領域上要大家信服有2個方法，一個是靠威信、一個是靠誠信，她自己有一個個人特質，當遇到爭議或衝突時會站在每一邊思考，並認真傾聽，他也期許畢業生有這樣的能力。

此外，還有學生要求唐鳳能否現場「學喵叫」，唐鳳也爽快答應，並急智改編「島嶼天光」的歌詞，唱出「天色漸漸光，咱就大聲喵喵喵」。

(中時電子報)