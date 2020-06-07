高雄市議長許崑源昨晚在住處大樓墜樓身亡，高雄市長韓國瑜及多位國民黨高雄市議員都表示不捨，藍委顏寬恒也悲働表示，「許議長一路好走，您辛苦了」，更大嘆，「網友的留言讓人對台灣感到絕望」。

對於議長辭世，高雄巿議會昨發聲明則表示，許崑源生平重然諾，守信用，主持議事公平公正，兼顧各黨各派議員問政權益，深獲信賴，議會將籌組治喪委員會協助遺屬治喪，議會同仁均感哀悼與不捨。

對於綠營民代桃園市議員王浩宇、台北市議員梁文傑第一時間在臉書發文冷言冷語，隨後刪文致歉。國民黨主席江啟臣今上午前往殯儀館弔念時痛批，「不要在這個時候，在任何的人傷口上灑鹽」。

顏寬恒昨(6日)深夜在臉書發文哀弔許崑源議長，「許議長一路好走，您辛苦了」，更大嘆，「仇恨能不能到這裡停止，網友的留言讓人對台灣感到絕望」。

許多網友也在顏寬恒臉書留言表示不捨，「台灣病了」、「這一切的一切起因都是從民進黨挑起族群對立所開始」、「有情有義許議長一路好走，R.I.P」、「對台灣感到絕望，嗚呼哀哉」。

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(中時電子報)