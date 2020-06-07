新冠肺炎疫情影響觀光商機，台中市勞工大學於4月推出「產業員工專班」，5月初立即吸引星級飯店向台中市政府勞工局申辦參加，由專業師資到飯店為60多名員工授課，藉由專業課程強化職能，化危機為轉機，為疫情過後旅遊業復甦做準備。

勞工局長吳威志表示，為協助中小型企業轉型，勞工大學開辦「產業員工專班」，只要設立於台中市的中小企業，同一事業單位或跨事業單位，學員達10人以上即可開班，每一業者原則最高可申請64小時課程。

今年由承訓的修平科技大學、大葉大學及靜宜大學，針對產業屬性及營運需求，提供客制化課程，並到廠授課，方便產業員工再充電，自3年前推出以來廣受製造業歡迎，申辦踴躍。

今年受疫情影響，勞工大學4月一推出「產業員工專班」，就有5家企業獲准開辦，除傳統製造業之外，受疫情衝擊最大的觀光產業，包括旅行社及飯店也希望趁此機會提供員工再職訓練，為下一波景氣復甦做準備。

台中市某家星級飯店員工逾百人，受到疫情影響，住房率由原本8成掉到不及3成。業者提出申請時表示，危機就是轉機，很慶幸員工都能正向面對，把握充電機會，包括客務、房務、餐飲、業務、人資、採購、財務等部門，總計逾60人報名參加。

吳威志指出，這家星級飯店外籍客人占比不小，經承訓的靜宜大學派員多次協議課程後，除了規劃「國際溝通」、「商業簡報與表達」、「國際禮儀接待與服務」等課程外，在面對顧客的服務與行銷方面，也規劃實用語言能力訓練課程，提升員工職場競爭力。

另為紓解員工的工作壓力，更安排「職場內部溝通」課程，藉由學習情緒管理與溝通協調，充實員工職場自我覺察能力，進而轉化為支持員工精進服務的動力，總計規劃58小時課程。

(中時 )