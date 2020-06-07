接任中常委？侯友宜：全心全力拚市政 12:242020/06/07 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 媒體詢問新北市侯友宜是否有意接任中常委，侯回應，全心全力拚市政。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜以93萬張同意罷免票，成為首位遭罷免成功的直轄市長，罷免案通過震撼台灣政壇，媒體詢問新北市侯友宜是否有意接任中常委，侯回應，現在是新北市市長，全心全力拚市政，會與市民站在一塊，來一起打拼，建設新北市，是現在的角色跟責任。 對於6日晚間高雄市議長許崑源過世的消息，侯也說，昨晚上從電視上聞訊，令人震驚，更令人感到不捨與難過。 (中時 ) #市長 #新北市 #罷免 #市政 #接任 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓通過 韓國瑜下一步曝光？網驚呆：開始了！ - 政治 罷韓後韓粉將反撲？他驚爆：這4人被點名！ - 政治 原本想搭高鐵去高雄 韓營人士卻驚吐真實狀況 - 政治 93萬罷韓票源曝光 網見這幕驚喊：恐怖！ - 政治 許崑源墜樓身亡 唐慧琳曝13字心聲：悲哀... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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