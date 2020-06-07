高雄市長韓國瑜以93萬張同意罷免票，成為首位遭罷免成功的直轄市長，罷免案通過震撼台灣政壇，媒體詢問新北市侯友宜是否有意接任中常委，侯回應，現在是新北市市長，全心全力拚市政，會與市民站在一塊，來一起打拼，建設新北市，是現在的角色跟責任。

對於6日晚間高雄市議長許崑源過世的消息，侯也說，昨晚上從電視上聞訊，令人震驚，更令人感到不捨與難過。

(中時 )