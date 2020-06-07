◎遠百端午粽頭戲 徐雪芳總經理嚴選試吃名粽

遠東百貨徐雪芳總經理領軍選品端午佳節名粽，用料精緻、風味出眾，推出遠百獨家「香格里拉台北遠東國際大飯店／端午美粽禮袋」，內有上海火腿菜飯干貝肉粽、黑松露北菇竹笙牛肚菌粽、五福粽、紫米奶黃粽2顆，建議售價1188元，冷凍可保存45天。

◎端午饗宴與粽不同 奢華餡料一次嘗遍

今年端午節落在6月25日，各家飯店早已推出琳瑯滿目的粽子分食送禮商機，除了保守派愛嘗的傳統經典款外，不少飯店也絞盡腦汁在口味或做法上拚創意，盼為端午粽禮添上與眾不同的新亮點。

◎飯店主廚發揮巧思 名菜粽橫天下

各大飯店為迎接6月25日的端午節早已展開星級粽子大戰，今年琳琅滿目的端午粽禮中，可見到不少主廚發揮巧思以「名菜入粽」，讓饕客在品嘗應景粽子的同時，也能品嘗不同風貌的名菜。

◎用料實在受歡迎 盧記肉粽推肉粽禮盒

位於屏東縣萬丹鄉的盧記肉粽是萬丹的推薦美食，老闆盧明主和老闆娘林秀容20多年前開店，堅持實在用料，每項材料都親自到各地挑選，認為自己敢吃、愛吃的才能賣給客人，因此非常受到歡迎，甚至還推出了肉粽禮盒。

◎道地客家味 鐵道肉粽傳承好味道

端午節又快到了，位於中壢區的鐵道肉粽，不論是北部粽或南部粽，統統吃的到，就算不是端午節也會有許多人來交關，到了端午節更是搶手，如果想要買一定要提早訂購。

◎金山富品家 古早味蛋黃肉粽人氣夯

新北市金山區第一市場內的「富品家」飄散濃濃粽香，店內每逢端午推出季節限定的古早味蛋黃肉粽，混合特殊比例的精選濁水米、圓糯米、長糯米，口感Q彈，搭配蛋黃、滷肉、香菇、花生、菜脯等飽滿內餡，入口層次豐富、鹹香入味，現場購買、線上訂購人氣超夯。

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(中時電子報)