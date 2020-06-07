「村長」詹江村不滿王屢屢消費死者、在家屬傷口上撒鹽，在直播上號召支持者周一下午13點「出征王浩宇」，斥：「民進黨不譴責我們自己來！」(蔡依珍攝)

我是中壢人臉書粉絲團6日晚間發文寫下「力挺韓國瑜議長 許崑源晚間跳樓身亡。」的圖卡。(蔡依珍攝)

王浩宇發文稱「早死早省錢」。(詹江村提供／蔡依珍桃園傳真)

王浩宇認為想罷免自己的網民9成都不是中壢人。(黃敬平提供／蔡依珍桃園傳真)

黃敬平感嘆綠營民代、挺綠酸粉們持續用奚落的口吻去落井下石。(黃敬平提供／蔡依珍桃園傳真)

黃敬平感嘆綠營民代、挺綠酸粉們持續用奚落的口吻去落井下石。(黃敬平提供／蔡依珍桃園傳真)

王浩宇澄清自己只是擷取新聞快訊，沒有加入任何個人想法跟評論。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市議員王浩宇6日晚間在臉書發文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」的圖卡，挨罵後2度刪文，同為議員的「村長」詹江村不滿王屢屢消費死者、在家屬傷口上撒鹽，在直播上號召支持者周一下午13點「出征王浩宇」，斥：「民進黨不譴責我們自己來！」

王浩宇7日在臉書發文澄清，自己只是擷取新聞快訊，縮短標題陳述事實，強調沒有加入任何個人想法跟評論，絕無對議長不敬，願意承擔所有批評，請家屬節哀。針對詹號召出征的行動，王浩宇認為詹在操作對立，目前服務處研擬休息一日，他將配合警方維安需求，也呼籲支持者不要有違法的舉措。

「這不是第一次！」詹江村斥王浩宇慣性消費死者，細數王的「劣跡」，包括退役上校繆德生墜樓時，王就在臉書寫下「800-1=799 R.I.P.」，諷刺反年改的800壯士；前行政院長郝柏村逝世時，王也發文稱是社會米蟲「早死早省錢」，這次王第一時間發文稱許崑源的死是「力挺韓國瑜」還以驚嘆號挑釁，根本是惡意將許的政治立場與他的不幸連結，藉由消費死者、在家屬傷口撒鹽，來衝高、製造自己的聲量，痛批：「根本是畜生的行為！」

詹江村說，如果真的覺得自己沒錯為何要2度刪文？王的支持者也響應回覆各種諷刺貼圖、冷血言詞如「買一送一」等，質疑李來希在臉書發文冒犯「小燈泡」母親王婉諭時，韓國瑜道歉並呼籲停止仇恨，仍被網友出征，但王浩宇的不當言論卻都不需要道歉匡正。

詹江村認為民進黨姑息養奸，因此「自己來」，號召支持者8日下午13點「出征王浩宇」，已向警局申請路權，並向支持者喊話可以帶水球和雞蛋，但拒絕油漆和糞便等可能涉及毀損的物品，「除非你做好走法院或賠償的準備！」他也提到目前沒有看到丟雞蛋被起訴或判賠的案例，因此才把雞蛋列入選單，「如果我因此被起訴，台灣法律為我開先例也是有價值！」強調王浩宇一定要為挑動社會對立付出代價，「民進黨不願譴責，我們自己來！」

同黨議員黃敬平也力挺詹江村，直言是什麼樣的仇恨，可以在高雄市長韓國瑜被罷免後、高雄市議長許崑源墜樓身亡後，綠營民代、挺綠酸粉們，持續用奚落的口吻去落井下石？罷韓成功也相對成功挑起社會對立及仇恨循環，但冤冤相報何時了？怒斥王浩宇很狂，消費死者還敢挑釁想罷免王的網民9成都不是中壢人，感嘆如果連一條人命都不能尊重，「這些人，還配當人嗎？」

(中時 )