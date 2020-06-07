民眾黨立法委員蔡壁如（左3）7日上午，參加屏東縣崁頂鄉長補選，民眾黨籍參選人廖國富（右3）競選總部成立大會。（潘建志攝）

民眾黨立法委員蔡壁如7日上午，參加屏東縣崁頂鄉長補選，民眾黨參選人廖國富競選總部成立大會。被問到韓國瑜被罷免後，是否會參加高雄市長補選，蔡斬釘截鐵表示「完全排除」，但民眾黨會尋找好的人選，有相同理念者一起努力。

被問到罷韓結果，蔡壁如說，政治人物的誠信非常重要，做出承諾就要做到，否則就會有這種下場。之前她遷戶籍到高雄市，蔡否認為了選舉考量，表示是因家裡需要。至於會不會參加高雄市長補選，她先說「沒有意願」，接著再表示「完全排除」。

至於高雄市長補選一戰，民眾黨是否會參與？蔡表示，只要有好的人選，志同道合、理念符合者都可以合作，目前還在努力中。

這次民眾黨參加屏東縣崁頂鄉長補選，她表示民眾黨去年才成立，需要以戰養戰，她也推薦31歲的廖國富是好的人選，青年返鄉，又是農業專家，是崁頂鄉百年難得的人才，希望鄉親能夠支持。

(中時 )