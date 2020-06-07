時力立委邱顯智昨日於臉書發文向外界報告本會期質詢要點並表示，行政院遲遲不把實價登錄2.0送到議會審議，而內政部次長花敬群近日對囤房稅的言論是否代表行政院的立場？對此，行政院長蘇貞昌也不回答，只是微笑，讓人遺憾。

過去擔任學者的花敬群，曾多次批評政府的房價政策，並說出「高房價抑制經濟發展」，而在上任內政部次長後，於上月在臉書發文表示，「有些人視為天大正義的囤房稅，是無效且無理的錯誤建議」。

邱顯智PO出本會期針對居住正義的質詢影片並指出，有關不動產交易透明化、居住正義的法案遲遲未送至立院，經多次向內政部詢問，只得到「已列為本部亟需大院對院，在第10屆第1會期優先審議通過的重大法案」，結果在5月29日會期最後一天質詢時，內政部還是沒送到立院來。

邱顯智表示，現在的年輕人買房子很困難，房價高不可攀，總質詢時向蘇貞昌詢問，行政院下個會期會不會把法案送進來，結果蘇貞昌也不回答，直接轉機給內政部長徐國勇，而徐國勇一直講個不停，只想把質詢時間拖完，但講得全部都是空話、廢話，沒有任何具體答案。

邱顯智批評，這大概就是行政院面對居住正義的態度吧。或許，執政黨沒有答案，也是一種答案。

(中時 )