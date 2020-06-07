高雄市長韓國瑜6日成為台灣史上第一位上台530天就被罷免的市長，媒體也提問，看到韓流崛起到衰落，會不會擔心國民黨的處境，侯友宜說，罷免案出來以後，「雖然遺憾，也要尊重」，在這段期間，看到韓國瑜帶著市府團隊努力將市政、防汛、防疫做好，希望市府團隊們不要起餒，有機會再為國家、社會做事，再一起加油。

對於高雄市海洋局長趙紹廉曾任職新北市顧問、捷運局長，侯是否有考慮邀請趙紹廉回鍋新北市府團隊，侯表示，韓國瑜市府團隊裡面很多都是好人才，只要有機會為國家做事，我相信我們的心都是連接在一塊。

(中時 )