高雄市長許崑源昨（6）日驚傳從17樓住家墜落身亡，前國民黨主席吳敦義今日與妻子到許崑源家門外獻花致意，面對媒體提問，數度哽咽到說不出話來，悲痛之情溢於言表。

吳敦義稍早抵達許崑源家樓下獻花，面對大批媒體，先是嘆了一口氣，不斷搖頭，期間更數度哽咽到說不出話。

62歲的許崑源墜樓身亡，吳敦義回憶起過去擔任高雄市長期間，許崑源在議會、選舉時都非常關心，也非常支持，在議會凡是有利於市民的建設，也都非常踴躍，讓他施政可以順利進行。昨日得知噩耗，吳敦義激動表示，實在非常令人痛心，今日特與妻子南下高雄，對議長致以最崇高的敬意。

另外，吳敦義也在臉書提到，在韓市長罷免案成為定局後，發生許議長墜樓身亡的不幸事件，感到極為震驚、意外及遺憾。許議長是吳敦義在高雄的好朋友之一，是個性情中人，講求義氣，才60出頭正值壯年，還應為高雄市民、社會做更多事，沒想到竟英年早逝。

吳敦義與妻子專程南下祭弔，並慰問許崑源家人，不幸既已發生，希望許議長能夠往生極樂，放下一切，勿再牽掛世間的是非與紛擾。

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(中時電子報)