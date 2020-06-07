胡瓜主持本周播出的民視《綜藝大集合》，因疫情嚴重，節目前陣子改為棚內錄影，這次為重現18年來外景走訪各地宮廟的勇往精神，特別在攝影棚的電視牆上，放映浩瀚輝煌的廟宇，並安排音樂盛會，邀請「皇娣樂團」演出，由5位高顏值、才藝佳的正妹現場演奏國樂。該樂團除了古典國樂，更融入西洋樂及熱舞，表演非常精采。

胡瓜在演出結束後，也邀正妹團員大玩經典遊戲「白泡泡幼綿綿」，沒想到團員竟然在吹乒乓球的關卡慘輸張文綺、姚蜜，胡瓜看不下去決定跳下去直接上陣，幫正妹團員吹乒乓球。沒想到這一吹，胡瓜連續瞬間過關，還吹出了節目及個人最佳紀錄，讓在場所有人感嘆，「瓜哥實力真的太驚人」。

漾空中舞團（前）展空中舞技。（民視提供）

除了皇娣樂團，「漾空中舞團」選手也來到節目，這2位表演者得過「Airstars國際空中舞蹈藝術大賽」女子職業組第一名，兩人在上升及懸吊空中的圓環中，進行一連串優雅的空中舞技，沒想到該表演與節目經典遊戲「圓圓圈圈」雷同，果然2位表演者也在該遊戲關卡拿下好成績。

(中時 )