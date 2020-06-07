大家一起來！金門軍民加入快樂捐血人 12:202020/06/07 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣長楊鎮浯挽袖捐血，帶頭響應愛心行動。（取自金寧鄉公所臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「媽，我在這!」金門岸巡弟兄挽袖加入〈快樂捐血人〉的行列。（岸巡提供） 國內疫情持續緩和，台北捐血中心跨海來金門募血。（岸巡提供） 金門原設有捐血站，隨著駐軍大幅裁減，已在2006年撤站，由台北捐血中心每年定期跨海採血。（前金城鎮長許金象提供） 「國內疫情連續＋0，捐血需要你來＋1」台北捐血中心跨海到金門募血，當地軍民和機關團體、學校熱烈響應，海巡署金門岸巡隊弟兄也挽袖捐輸，展現年輕人的熱情和愛心。 金門原設有捐血站，隨著駐軍大幅裁減，已在2006年撤站，由台北捐血中心每年定期跨海採血。該中心在國內疫情持續緩和後，再次派遣人、車來到，為充實血庫募集一袋袋的鮮血，縣長楊鎮浯也在日前赴金寧鄉公所，挽袖帶頭響應這項熱血行動。 (中時 ) #台北捐血中心 #金門 #軍民 #響應 #岸巡隊 #楊鎮浯 也許您會感興趣 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 許崑源墜樓不治 曾因這事在議場爆氣飆罵陳菊「妳在囂張什麼」 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 單身24年交不到女友？唐鳳回驚人9字全場大笑 - 生活 韓遭罷免...他昔神預言「國民黨三殺」今成真 全跟這大咖有關 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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