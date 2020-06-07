「媽，我在這!」金門岸巡弟兄挽袖加入〈快樂捐血人〉的行列。（岸巡提供）

國內疫情持續緩和，台北捐血中心跨海來金門募血。（岸巡提供）

金門原設有捐血站，隨著駐軍大幅裁減，已在2006年撤站，由台北捐血中心每年定期跨海採血。（前金城鎮長許金象提供）

「國內疫情連續＋0，捐血需要你來＋1」台北捐血中心跨海到金門募血，當地軍民和機關團體、學校熱烈響應，海巡署金門岸巡隊弟兄也挽袖捐輸，展現年輕人的熱情和愛心。

金門原設有捐血站，隨著駐軍大幅裁減，已在2006年撤站，由台北捐血中心每年定期跨海採血。該中心在國內疫情持續緩和後，再次派遣人、車來到，為充實血庫募集一袋袋的鮮血，縣長楊鎮浯也在日前赴金寧鄉公所，挽袖帶頭響應這項熱血行動。

(中時 )