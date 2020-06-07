油價連6漲！依浮動油價公式汽、柴油每公升原本應大漲1.9及1.8元，但因觸及亞鄰最低價，中油宣布明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.7元及0.6元，調整後，95無鉛汽油漲破22元大關，來到22.1元。

中油表示，本周受北半球進入夏天開車用油旺季、OPEC＋擬維持減產目標每日970萬桶不變等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶38.85美元，較前周34.07美元上漲4.78美元，新台幣兌美元匯率升值0.112元，國內油價依公式計算漲幅為10.88％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.9元及1.8元。

惟考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油僅各調漲0.7元及0.6元，另1.2元皆由中油吸收。調價後，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升20.6元、95無鉛汽油每公升22.1元、98無鉛汽油每公升24.1元、超級柴油每公升18.0元。

(中時 )