對勇士來說，2019-20年球季簡直噩夢連連，他們不僅戰績敬陪末座，更因新冠疫情影響，沒被列在參加復賽22隊之中，本季提前宣告結束，根據美媒報導，光是沒完成本季剩餘7場主場票房收入，勇士就慘賠2500萬美元(約台幣7.4億)。

更麻煩的是，隨著新冠疫情衝擊整個NBA的收入，NBA下個球季調低團隊薪資上限，已經是無法避免的現實情況，這對原本早就超過薪資上限的勇士來說，更是雪上加霜，可是勇士高層似乎沒有省錢計畫，而是準備繼續付出高額豪華稅。

會讓勇士老闆喬拉科布寧願付這麼多錢的主因，在於勇士當前「三巨頭」柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林，年紀都已超過30歲，3名球星的巔峰期可能只剩3到4年，就算必須付出高額豪華稅，喬拉科布也都甘願先撐過這段期間再說。

不過勇士本季戰績悽慘的唯一好處，就是有可能搶到今年選秀狀元籤，根據「舊金山紀事報」最新爆料，勇士假如獲得狀元籤且沒打算向下交易的話，很有可能選擇喬治亞大學「重型」得分後衛愛德華茲，也讓他們的後場戰力更加豪華。

(中時 )