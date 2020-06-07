疫情過後，大陸社會經濟情勢與民間觀念大翻轉，這也正逼著大陸的城鎮化進度再加速；以清華大學等多個學術單位6日發布《中國城鎮化的新機遇：十四五規劃願景》報告。對此，國務院參事、中國城市科學研究會理事長仇保興表示，伴隨著就業和生產方式的多樣化，大陸應該發展一個更緊湊、更連通，更清潔的城鎮化發展模式。

仇保興表示，當今世界的發展態勢及未來趨勢給大陸城鎮化發展提供了3大新機遇。他分析指出，第一個機遇就是社會生活數位化的轉型，在互聯網極大數據的推動下，網路會議與購物等數位化生活方式將傳統鄉鎮與城鎮間的距離拉近，從而帶起區域發展；另外，大陸不斷加大5G及數位基礎建設投資也能有效促進社會數位轉型。

第二個機遇就是新頒布的《民法典》首次以法律形式規定民事主體和法人主體在從事活動的過程中應該有利於節約資源、保護生態環境和綠色發展。

第三則是農村韌性增強，仇保興說，疫情影響下，農村顯示出相對優勢，比如人均空間較大和食品供應韌性較強，人們對農村生活興趣開始加大，並增強對農村區域的消費和居住投資行為趨勢，有助推動綜合鄉村振興。

仇保興解釋說，疫情讓人們認識城市的多元化，其中，明顯的例子就是多元化的就業和生產方式，比如蔬果生產的本地化和都市農業的興起；在這種趨勢下，城市群與城市群之間、中心城市與中心城市、城市與城市之間應該更緊湊和更連通。

在更清潔的模式方面，仇保興認為，高鐵和磁懸浮的發展是重要驅動力；他表示，與傳統交通設施相比，高鐵占用耕地面積減少30倍、碳排放量減少20倍；因此，在不影響區域民眾生活的基礎上，發展高鐵和磁懸浮不僅可以保護耕地，也可減少碳排放，由此使城鎮化發展在緊湊的基礎上更加清潔化，也為低碳經濟奠定基礎。

清華大學、世界資源研究所、香港科技大學6日與全球城市轉型聯盟（美國）舉辦了大陸城鎮化的新機遇研討會，討論疫情後大陸城鎮化未來5年內的發展方向、新機遇及挑戰。

(旺報 )