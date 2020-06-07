高雄市長韓國瑜的罷免投票在昨天以接近94萬票的高票通過，韓國瑜將在7天內遭解除職位，另外改選新的高雄市長，但有網友發文表示，身邊的老高雄人感嘆這段時間韓國瑜做了很多事，但是卻被一群遠在他地的「北漂人」罷免，這些人罷免完就走，完全不管剩下的事情。

網友表示，儘管韓國瑜這段期間一直遭到批評，被說只會「路平燈亮水溝通」，說這些都只是基本的事情，不值得說嘴，但是就是有市長連這些最簡單的事情都做不到啊！過去的馬路，在晴天的時候還是好好一條，但是一場午後暴雨，短短50公尺的馬路可以破7、8個坑，騎在上面根本就是在幫機車測試避震，而這些問題在韓國瑜上任後明顯改善許多。

有網友指出，韓國瑜罷免通過後，老高雄人們紛紛感嘆，表示這群「返鄉投票」的「北漂青年」根本不知道韓國瑜把高雄的路改善得多好，一股腦的返鄉潮，投完票後拍拍屁股就走人，最後留下一堆路洞給高雄人們，讓人感嘆。

（圖／摘自ptt）

(中時電子報)